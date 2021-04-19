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    Esenyurt'ta 21 yıl önce 2 kişiyi öldüren zanlı parkta yakalandı

    Esenyurt'ta 2 kişiyi tabancayla vurarak öldüren zanlı Zeynel A., 21 yıl sonra emniyet ekipleri tarafından Kartal'da bir parkta yakalandı.
    • DHA
    • 19.04.2021 - 17:15
    • Güncelleme : 19.04.2021 - 17:17
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    Esenyurt'ta 21 yıl önce 2 kişiyi öldüren zanlı parkta yakalandı

    Kartal Esentepe Mahallesi Soğanlık Caddesi üzerindeki parkta, öğle saatlerinde kimlik kontrolü yapan polis ekipleri, tedirgin davranışlar sergileyip, kimlik göstermek istemeyen şüpheliyi emniyete götürdü.

    21 YIL ÖNCE 2 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

    Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin, 2000 yılında yaşanan silahlı kavgada 2 kişiyi vurarak öldürdüğü gerekçesiyle aranan Zeynel A. olduğu belirlendi.

    TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeynel A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Esenyurt ta 21 yıl önce 2 kişiyi öldüren zanlı parkta yakalandı #1

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