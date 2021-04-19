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- Esenyurt'ta 21 yıl önce 2 kişiyi öldüren zanlı parkta yakalandı
Esenyurt'ta 21 yıl önce 2 kişiyi öldüren zanlı parkta yakalandı
Esenyurt'ta 2 kişiyi tabancayla vurarak öldüren zanlı Zeynel A., 21 yıl sonra emniyet ekipleri tarafından Kartal'da bir parkta yakalandı.
- DHA
- 19.04.2021 - 17:15
- Güncelleme : 19.04.2021 - 17:17
Kartal Esentepe Mahallesi Soğanlık Caddesi üzerindeki parkta, öğle saatlerinde kimlik kontrolü yapan polis ekipleri, tedirgin davranışlar sergileyip, kimlik göstermek istemeyen şüpheliyi emniyete götürdü.
21 YIL ÖNCE 2 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin, 2000 yılında yaşanan silahlı kavgada 2 kişiyi vurarak öldürdüğü gerekçesiyle aranan Zeynel A. olduğu belirlendi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeynel A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.