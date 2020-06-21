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    Esenyurt'ta 23 yaşındaki arkadaşlarını öldürdüler

    Çocukluk arkadaşı olduğu söylenilen husumetlileri tarafından darbedilip 10 kez bıçaklanan genç, olay yerinde hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 21.06.2020 - 17:24
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    Esenyurt'ta 23 yaşındaki arkadaşlarını öldürdüler

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde yaşayan 23 yaşındaki Mehmet Akif Kukuk, çocukluk arkadaşı olduğu ve aralarında husumet olduğu  kişiler tarafından darbedildi.

    10 YERİNDEN BIÇAKLANDI

    Şahıslar darbettikleri genci daha sonra art arda 10 kez bıçaklayarak ağır yaraladı. Sesleri duyan anne aşağıya inerek oğlunun kanlar içinde yerde yattığını görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Akif Kukuk'un hayatını kaybettiğini belirledi.

    Esenyurt'ta 23 yaşındaki arkadaşlarını öldürdüler

    SALDIRGANLAR GÖZALTINA ALINDI

    Yaşanan olayın ardından ise Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatılırken, şüpheliler kısa sürede yakalandı.

    Şüpheliler Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Şahısların kasten adam yaralama, uyuşturucu satmak suçlarından kaydının olduğu bilgisine ulaşıldı.

    SERBEST KALDILAR

    İşlemlerin ardından M.Ç., C.K. ve M.Ö adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler denetimli serbestlik ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

    Öte yandan, işlenen cinayet ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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