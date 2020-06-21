- En Son Haber
- 3. Sayfa Haberleri
- Esenyurt'ta 23 yaşındaki arkadaşlarını öldürdüler
Esenyurt'ta 23 yaşındaki arkadaşlarını öldürdüler
- İHA
- 21.06.2020 - 17:24
İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde yaşayan 23 yaşındaki Mehmet Akif Kukuk, çocukluk arkadaşı olduğu ve aralarında husumet olduğu kişiler tarafından darbedildi.
10 YERİNDEN BIÇAKLANDI
Şahıslar darbettikleri genci daha sonra art arda 10 kez bıçaklayarak ağır yaraladı. Sesleri duyan anne aşağıya inerek oğlunun kanlar içinde yerde yattığını görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Akif Kukuk'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Esenyurt'ta 23 yaşındaki arkadaşlarını öldürdüler
SALDIRGANLAR GÖZALTINA ALINDI
Yaşanan olayın ardından ise Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatılırken, şüpheliler kısa sürede yakalandı.
Şüpheliler Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Şahısların kasten adam yaralama, uyuşturucu satmak suçlarından kaydının olduğu bilgisine ulaşıldı.
SERBEST KALDILAR
İşlemlerin ardından M.Ç., C.K. ve M.Ö adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler denetimli serbestlik ile serbest bırakıldığı öğrenildi.
Öte yandan, işlenen cinayet ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.