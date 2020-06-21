Çocukluk arkadaşı olduğu söylenilen husumetlileri tarafından darbedilip 10 kez bıçaklanan genç, olay yerinde hayatını kaybetti.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde yaşayan 23 yaşındaki Mehmet Akif Kukuk, çocukluk arkadaşı olduğu ve aralarında husumet olduğu kişiler tarafından darbedildi.

10 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Şahıslar darbettikleri genci daha sonra art arda 10 kez bıçaklayarak ağır yaraladı. Sesleri duyan anne aşağıya inerek oğlunun kanlar içinde yerde yattığını görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Akif Kukuk'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Esenyurt'ta 23 yaşındaki arkadaşlarını öldürdüler

SALDIRGANLAR GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olayın ardından ise Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatılırken, şüpheliler kısa sürede yakalandı.

Şüpheliler Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Şahısların kasten adam yaralama, uyuşturucu satmak suçlarından kaydının olduğu bilgisine ulaşıldı.

SERBEST KALDILAR

İşlemlerin ardından M.Ç., C.K. ve M.Ö adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler denetimli serbestlik ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öte yandan, işlenen cinayet ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.