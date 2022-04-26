Esenyurt'ta 3 çocuk annesini, evlilik teklifi kabul edilmeyince öldürdü

Bugün hakim karşısına çıkan 3 çocuk annesinin katil zanlısının, daha önce evlilik teklifi ettiği ve hayatını kaybeden kadın tarafından reddedildiği belirtildi.

2021 yılın Aralık ayında Esenyurt Battalgazi Mahallesi'ndeki bir parka giden 3 çocuk annesi Meryem Yılmaz, bıçakla yaralandı.

16 bıçak darbesi alan kadın, canice katledildi.

Katil zanlısı Erdal Dönmez, şehirler arası otobüste yakalandı. Dönmez hakkında, 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla dava açıldı.

"İstesem evde öldürürdüm"

Davanın Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmasına tutuklu sanık Erdal Dönmez getirildi. Duruşmaya Meryem Yılmaz'ın kardeşleri ile Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği adına Avukat Nilda Baltalı da katıldı.

Savunmasını yapan tutuklu sanık Erdal Dönmez, "Meryem ile ciddi bir ilişkim olur diye düşünüyordum. Olay günü bir anlaşmazlık yaşadık, parkta buluşup sigara içtik. Meryem'e, telefonuna bir erkekten geldiğini gördüğüm mesajları sordum. İnkar edince tartıştık, boğuşmaya başladık. Üzerimdeki bıçağı çıkarıp alnından ve sırtından yaraladığımı hatırlıyorum. Oradan ayrılıp, son kez annemi görmek için Gaziantep otobüsüne bindim. Ankara yakınlarında yapılan polis kontrolünde yakalandım. Ben Meryem'i öldürmek isteseydim, evde vakit geçirdiğimizde yapardım. Öldürme kastıyla hareket etmedim." dedi.

"Evlilik teklifini kabul etmeyince tehdit etti"

Duruşmada, Meryem Yılmaz'ın ağabeyinin eşi Sevgi Yılmaz tanık olarak ifade verdi. Yılmaz şunları anlattı;

"Meryem ile karşılıklı dairelerde oturuyoruz, her gün birbirimize gider gelirdik. Olay günü Meryem'in evine gittiğimde sanığı orada gördüm. Ben bu kişinin fotoğraflarını 5-6 ay önce Meryem'in telefonunda görmüştüm. Telefonlarını açmadığı için 'Seni öldüreceğim. Ağabeyini, çocuklarını öldüreceğim' diyerek tehdit ettiğini anlatıp, fotoğrafını göstermişti.

Meryem'e sorduğumda internette tanıştıklarını, evlenme teklifini kabul etmediği için tehdit etmeye başladığını söyledi. Meryem, engelli olan kardeşi Onur ile birlikte yaşıyordu. Olaydan iki gün önce beni arayıp, 'Çocukları dışarı gönderme. Erdal yine gelmiş beni çocuklarla tehdit ediyor. Yeğenlerini öldüreceğim diyor' dedi. Meryem'in evine gittiğimde sanığı gördüğümde 'Bunun burada ne işi var evden çıksın' dedim. Meryem tehdit ederek eve girdiğini söyledi. Sonra ben daireme döndüm. Meryem de pazara gitmek için evden çıkmış, sonrasında da öldürülmüştü."

Tutuklu yargılanmaya devam edecek

Müşteki avukatı Nilda Baltalı ise sanığın savunmalarının çelişkili olduğunu belirterek, şikayetçi olduklarını vurguladı. Mahkeme heyeti, sanık Erdal Dönmez'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.