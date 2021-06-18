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    Esenyurt'ta 3 kişi, 1 kişiyi tekme ve tokatlarla dövdü

    2 kişi arasında çıkan tartışmanın tekme ve yumruklu saldırıya dönüşmesinin ardından 3 kişinin, bir kişiyi tekme-tokat dövmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 18.06.2021 - 10:44
    • Güncelleme : 18.06.2021 - 11:28
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    Esenyurt'ta 3 kişi, 1 kişiyi tekme ve tokatlarla dövdü

    İstanbul Esenyurt Bağlarçeşmesi'nde yabancı uyruklu 2 kişi, bir marketin önünde tartışmaya başladı.

    Sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Çevredekilerin de katılmasıyla kavga büyüdü. 3 kişi, bir kişiyi aralarına alıp, yumruk ve tekmelerle dövdü.

    SOĞANLA VURDU

    Saldırganlardan biri, eline aldığı soğanı dövülen adamın başına vurdu.

    KAVGA ANI KAMERADA

    Vatandaşların müdahalesiyle son bulan kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Esenyurt'ta 3 kişi, 1 kişiyi tekme ve tokatlarla dövdü VİDEO

    Esenyurt ta 3 kişi, 1 kişiyi tekme ve tokatlarla dövdü #1

    Esenyurt ta 3 kişi, 1 kişiyi tekme ve tokatlarla dövdü #2

    Esenyurt ta 3 kişi, 1 kişiyi tekme ve tokatlarla dövdü #3

    Esenyurt ta 3 kişi, 1 kişiyi tekme ve tokatlarla dövdü #4

    Esenyurt ta 3 kişi, 1 kişiyi tekme ve tokatlarla dövdü #5

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