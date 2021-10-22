Kontrolden çıkan aracın kaldırıma çarpmasıyla 3 yayanın yaşadığı tehlikeli anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Merterçeşme Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 HS 5727 plakalı yarı açık kamyonet, kaldırıma çarptı.

3 YAYA CANINDAN OLUYORDU

O sırada kaldırımda yürüyen 3 kişi aracından altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Kazada devrilen araç, ilk önce cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin duvarına sonra ise yolda duran bir motosikletin üzerine düştü. Araçta sıkışan sürücü, vatandaşların yardımı ile araçtan çıkarılırken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.

Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, sürücü ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü.

Esenyurt’ta 3 kişinin ezilmekten son anda kurtulduğu kaza ViDEO

"İLK GÖRDÜĞÜM ŞEY YAN YATTIĞIYDI"

Tanık olduğu kazayı anlatan Yasin Ünal, “Yarım saat önce dükkanımızda iş yapıyorduk. Bir anda ses geldi. Ses geldikten sonra hemen kapıya koştum. İlk gördüğüm şey aracın yan yattığı oldu. Daha sonra şoförü, gelen vatandaşlarla beraber ön camdan çıkardık. Polis ekipleri geldi, ifadesine başvurdu. Yaralı yoktu, sadece maddi hasar meydana geldi.” dedi.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan o kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. “İlk gördüğüm şey aracın yan yattığıydı” Tanık olduğu kazayı anlatan Yasin Ünal, “Yarım saat önce dükkanımızda iş yapıyorduk. Bir anda ses geldi. Ses geldikten sonra hemen kapıya koştum. İlk gördüğüm şey aracın yan yattığı oldu. Daha sonra şoförü, gelen vatandaşlarla beraber ön camdan çıkardık. Polis ekipleri geldi, ifadesine başvurdu. Yaralı yoktu, sadece maddi hasar meydana geldi.” dedi.