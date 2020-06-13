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    Esenyurt'ta 3 yaşındaki çocuk minibüsün altında can verdi

    Geri manevra yaparak aracını park etmek isteyen minibüsün altında kalan çocuğun yakınları, sinir krizi geçirdi.
    • İHA
    • 13.06.2020 - 12:32
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    Esenyurt'ta 3 yaşındaki çocuk minibüsün altında can verdi

    İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 3 yaşındaki bir çocuk, geri manevra yaparak aracını park etmek isteyen minibüsün altında kalarak can verdi.

    Çocuğun yakınları sinir krizi geçirirken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kazaya ilişkin inceleme başlatan polis, minibüs şöförünü gözaltına aldı.

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