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- Esenyurt'ta 3 yaşındaki çocuk minibüsün altında can verdi
Esenyurt'ta 3 yaşındaki çocuk minibüsün altında can verdi
Geri manevra yaparak aracını park etmek isteyen minibüsün altında kalan çocuğun yakınları, sinir krizi geçirdi.
- İHA
- 13.06.2020 - 12:32
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 3 yaşındaki bir çocuk, geri manevra yaparak aracını park etmek isteyen minibüsün altında kalarak can verdi.
Çocuğun yakınları sinir krizi geçirirken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatan polis, minibüs şöförünü gözaltına aldı.
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