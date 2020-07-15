Esenyurt'ta 30 yıllık kuyumcu altınlarla kaçtı

Yüzlerce kişinin emaneten tuttuğu altınlarıyla birlikte kayıplara karışan ve 2 gündür iş yerini açmayan kuyumcunun bulunması istendi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan 30 yıllık kuyumcu, vatandaşların para karşılığı aldığı altınlarını sakladı.

Aylardır altınlarını alamayan vatandaşlar, 2 gündür de açmayan kuyumcunun önünde bugün toplandı.

TELEFONLA DA ULAŞAMIYORLAR

Kuyumcunun kaçtığını ileri süren yüzlerce kişi, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Binlerce liralık altının kuyumcuda olduğunu söyleyen vatandaşlar, telefonla da ulaşamadıklarını belirtti.

"GELDİK AMA YOK"

Mağdurlardan Cemile Yıldırım, bugün saat 11'de altınlarını almak için anlaştıklarını ancak geri dönüş olmadığını ifade ederek, "Haziran ayının 2'sinde geldim, ödemeyi yaptım kendisine. O günden beri yok, hazır değil dedi bana. 'Çarşamba 11'de gel' dedi geldik ama yok." dedi.

"MİLLETE SAHTE DEKONTLAR ATIYORLAR"

Altınları ortadan kaybolan mağdur Mehmet Bozdağ ise "Herkesi, aynı şekilde dolandırıp kaçtılar. Adam yok piyasada. En son pazartesi günü geldi, o günden beri yok. Telefonları şu anda kapalı. Firari, kimse nerede olduğunu bilmiyor. Ödeyeceğim dedi ama yalan millete sahte dekontlar atıyorlar." diye konuştu.

"DÜĞÜN YAPACAKTIM"

Yakın zamanda düğünü olduğunu ve büyük mağduriyet yaşadığını kaydeden Ömürcan Gültekin de, "Düğün yapacaktım bize bugün dediler ama şu anda kimse yok." şeklinde konuştu.