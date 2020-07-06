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    Esenyurt’ta 4 kadın bir adama saldırdı

    Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga anbean kameraya yansırken, taraflar polis gelmeden olay yerinden ayrıldı.
    • İHA
    • 06.07.2020 - 09:46
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    Esenyurt’ta 4 kadın bir adama saldırdı #1

    İstanbul’un Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde 4 kadınla bir adam, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine kadınlar adama saldırırken, caddede yürüyenler neye uğradığını şaşırdı.

    TEKME VE TOKATLARLA SALDIRI

    Kavga sırasında kadınlar ve adam, eline ne geldiyse birbirine fırlattı. Daha sonra kadınlar adamı kovalayarak, tekme ve tokatlarla saldırdı.

    Esenyurt’ta 4 kadın bir adama saldırdı ViDEO

    KAVGA NEDENİYLE TRAFİK BİR SÜRELİĞİNE DURDU

    Sinirlerine hakim olamayan kadınlar adama saldırırken, kavganın yola taşmasıyla trafik bir süreliğine durdu. Trafikte bulunan sürücüler olan biteni anlamakta güçlük çekerken, kadınlar bir süre sonra sakinleşerek adamın yanından uzaklaştı. Saldırıya uğrayan şahıs ise kısa süre sonra gözden kayboldu.

    Esenyurt’ta 4 kadın bir adama saldırdı #2

    Esenyurt’ta 4 kadın bir adama saldırdı #3

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