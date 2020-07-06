Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga anbean kameraya yansırken, taraflar polis gelmeden olay yerinden ayrıldı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde 4 kadınla bir adam, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kadınlar adama saldırırken, caddede yürüyenler neye uğradığını şaşırdı.

TEKME VE TOKATLARLA SALDIRI

Kavga sırasında kadınlar ve adam, eline ne geldiyse birbirine fırlattı. Daha sonra kadınlar adamı kovalayarak, tekme ve tokatlarla saldırdı.

Esenyurt’ta 4 kadın bir adama saldırdı ViDEO

KAVGA NEDENİYLE TRAFİK BİR SÜRELİĞİNE DURDU

Sinirlerine hakim olamayan kadınlar adama saldırırken, kavganın yola taşmasıyla trafik bir süreliğine durdu. Trafikte bulunan sürücüler olan biteni anlamakta güçlük çekerken, kadınlar bir süre sonra sakinleşerek adamın yanından uzaklaştı. Saldırıya uğrayan şahıs ise kısa süre sonra gözden kayboldu.