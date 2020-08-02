- En Son Haber
- 3. Sayfa Haberleri
- Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın
Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın
Apartmanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
- AA
- 02.08.2020 - 12:15
İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi'nde, 4 katlı bir apartmanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Alevler kısa sürede bütün daireyi sararken; ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, binada bulunan 4 kişi tedbiren tedavi altına alındı.
Yangın sonrası daire ise kullanılamaz hale geldi.
Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın