Apartmanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi'nde, 4 katlı bir apartmanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Alevler kısa sürede bütün daireyi sararken; ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, binada bulunan 4 kişi tedbiren tedavi altına alındı.

Yangın sonrası daire ise kullanılamaz hale geldi.

Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın