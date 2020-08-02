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    Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın

    Apartmanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
    • AA
    • 02.08.2020 - 12:15
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    Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi'nde, 4 katlı bir apartmanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

    Alevler kısa sürede bütün daireyi sararken; ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, binada bulunan 4 kişi tedbiren tedavi altına alındı.

    Yangın sonrası daire ise kullanılamaz hale geldi.

    Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın

    Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın #1

    Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın #2

    Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın #3

    Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın #4

    Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın #5

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