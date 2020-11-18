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Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuğu taksi ezdi

Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuğu taksi ezdi

4 yaşında bir çocuk, ağabeyiyle yürüdüğü sırada kendisine çarpan ticari taksinin altında kaldı. Feci anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.