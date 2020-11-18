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    Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuğu taksi ezdi

    4 yaşında bir çocuk, ağabeyiyle yürüdüğü sırada kendisine çarpan ticari taksinin altında kaldı. Feci anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 18.11.2020 - 15:07
    • Güncelleme : 18.11.2020 - 16:11
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    Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuğu taksi ezdi

    13.45 sıralarında İstanbul Esenyurt'a bağlı Örnek Mahallesi 1552 Sokak'ta Abdullah Karataş isimli 4 yaşındaki çocuk, sokakta ağabeyi ile yürürken bir anda gelen ticari taksinin altında kaldı.

    Aracın altına sıkışıp sürüklenen çocuk, vatandaşların yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

    Olay yerine gelen polis ekiplerince taksi sürücüsü gözaltına alınırken, polis olayla ilgili çalışmalara başladı.

    HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

    Tedavi altına alınan Abdullah'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

    FECİ KAZA KAMERADA

    Yaşanan kaza sonrası kardeşinin taksinin altında gören ağabeyi baygınlık geçirirken, olay anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuğu taksi ezdi ViDEO

    AĞABEYİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

    Görüntülerde, minik Abdullah'ın ticari taksinin altında kalması ve ağabeyinin baygınlık geçirmesi yer aldı.

    TAKSİCİ GÖZALTINDA

    Şoka giren taksi şoförü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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