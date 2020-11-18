- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuğu taksi ezdi
Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuğu taksi ezdi
- İHA
- 18.11.2020 - 15:07
- Güncelleme : 18.11.2020 - 16:11
13.45 sıralarında İstanbul Esenyurt'a bağlı Örnek Mahallesi 1552 Sokak'ta Abdullah Karataş isimli 4 yaşındaki çocuk, sokakta ağabeyi ile yürürken bir anda gelen ticari taksinin altında kaldı.
Aracın altına sıkışıp sürüklenen çocuk, vatandaşların yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine gelen polis ekiplerince taksi sürücüsü gözaltına alınırken, polis olayla ilgili çalışmalara başladı.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Tedavi altına alınan Abdullah'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
FECİ KAZA KAMERADA
Yaşanan kaza sonrası kardeşinin taksinin altında gören ağabeyi baygınlık geçirirken, olay anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuğu taksi ezdi ViDEO
AĞABEYİ BAYGINLIK GEÇİRDİ
Görüntülerde, minik Abdullah'ın ticari taksinin altında kalması ve ağabeyinin baygınlık geçirmesi yer aldı.
TAKSİCİ GÖZALTINDA
Şoka giren taksi şoförü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.