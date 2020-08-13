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    Esenyurt'ta 5 yaşındaki Salih, dördüncü kattan düştü

    Evinin terasında oynayan minik Salih, metrelerce yüksekten aşağıya düşerek ağır yaralandı.
    • DHA
    • 13.08.2020 - 15:29
    • Güncelleme : 13.08.2020 - 15:29
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    Esenyurt'ta 5 yaşındaki Salih, dördüncü kattan düştü

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli 5 yaşındaki Salih Abdo, 4'ncü katta bulunan evlerinin terasında oynarken elindeki tarağı sokağa fırlattı.

    Birkaç saniye sonrası ise çocukta aşağıya düştü.

    YOĞUN BAKIMA ALINDI

    Olayı gören vatandaşlar yaralı çocuğa yardım etti. Olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri Abdo'yu ilk müdahalenin ardından Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Yoğun bakıma alınan çocuğun bilincinin kapalı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Esenyurt ta 5 yaşındaki Salih, dördüncü kattan düştü #1

    Esenyurt ta 5 yaşındaki Salih, dördüncü kattan düştü #2

    Esenyurt ta 5 yaşındaki Salih, dördüncü kattan düştü #3

    Esenyurt ta 5 yaşındaki Salih, dördüncü kattan düştü #4

    Esenyurt ta 5 yaşındaki Salih, dördüncü kattan düştü #5

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