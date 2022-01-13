7'nci kattaki evlerinin balkonunda bir anda dengesini kaybederek yere düşen 16 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti. Gencin düştüğü anlar, kameraya yansıdı.

Geçtiğimiz gün İstanbul Esenyurt'taki Sultaniye Mahallesi’nde 7'nci katta bulunan evinin balkonuna çıkan 16 yaşındaki Özkan Boy, dengesini kaybederek aşağı düştü.

Metrelerce yükseklikten yere çakılan Boy'un yaralı halde yattığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. 16 yaşındaki Boy, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OLAY ANI KAMERADA

Boy'un metrelerce yüksekten yere düştüğü o anlar, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esenyurt'ta 7'nci kattan düşen genç, kurtarılamadı VİDEO





