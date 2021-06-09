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    Esenyurt’ta 8 yaşındaki çocuk, bina boşluğuna düştü

    8 yaşındaki çocuk, bir binanın girişinde gelişigüzel bırakılan mermerin üzerine oturmak istedi. Çocuk, yerinden oynayan mermer ile 10 metre yüksekten beton zemine düşerek ağır yaralandı.
    • İHA
    • 09.06.2021 - 10:35
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 10:37
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    Esenyurt’ta 8 yaşındaki çocuk, bina boşluğuna düştü

    İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 8 yaşındaki Ahmet Cebe, Güzelyurt Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan bir binanın önüne geldi.

    8 yaşındaki çocuk yorulunca, yol ile bina arasındaki boşluğa rastgele bırakılan mermere oturmak istedi.

    Küçük çocuk, yerinden oynayan mermer ile 10 metre yüksekten beton zemine düştü.

    Olay anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Çocuk, ağır yaralı halde ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

    Esenyurt’ta 8 yaşındaki çocuk, bina boşluğuna düştü VİDEO

    AİLE OLAY YERİNDE FENALAŞTI

    Bölge, olay yeri güvenlik şeridi ile kapatıldı.

    Çocuğun ailesi olay yerinde fenalaştı.

    Esenyurt’ta 8 yaşındaki çocuk, bina boşluğuna düştü #1

    “ÖNÜNE GELEN MÜTEAHHİT”

    Çocuğa ilk müdahaleyi yapan vatandaşlardan biri, şu sözleri kaydetti:

    “Büyük gürültüyü duyunca bir araç mı uçtu dedim. Baktım bir çocuk yerde yatıyor. Koştum hemen polisi aradım. Nabzı atıyordu. Elinde kamyonu da var. Güzelyurt'ta önüne gelen müteahhit. Belediye buna nasıl izin vermiş? Bu olayda da hem belediyeyi hem müteahhidi dava edeceksin. Burası böyle bırakılabilir mi böyle saçmalık olur mu?"

    Esenyurt’ta 8 yaşındaki çocuk, bina boşluğuna düştü #2

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    Esenyurt’ta 8 yaşındaki çocuk, bina boşluğuna düştü #5

    Esenyurt’ta 8 yaşındaki çocuk, bina boşluğuna düştü #6

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