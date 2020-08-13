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    Esenyurt’ta 9 yaşındaki çocuğa araba çarptı

    Kendine doğru koşan sokak köpeğinden kaçmaya çalışan 9 yaşındaki Ahmad Halil, otomobilin çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 13.08.2020 - 09:36
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    Esenyurt’ta 9 yaşındaki çocuğa araba çarptı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Koza Mahallesi üzerinde seyreden yabancı uyruklu sürücü, kendisini kovalayan köpekten kaçarken yola atlayan 9 yaşındaki Ahmad Halil'e çarptı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Çarpmanın etkisiyle birkaç metre ileriye fırlayan çocuğa çevredeki vatandaşlar yardımcı olarak sağlık ekiplerine haber verdi. Vücudunda ezikler ve yaralar oluşan Halil, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

    Yabancı uyruklu sürücü ise ifadesi alınmak üzere ilçe polisleri tarafından polis merkezine götürüldü.

    Esenyurt’ta 9 yaşındaki çocuğa araba çarptı

    Esenyurt’ta 9 yaşındaki çocuğa araba çarptı #1

    Esenyurt’ta 9 yaşındaki çocuğa araba çarptı #2

    Esenyurt’ta 9 yaşındaki çocuğa araba çarptı #3

    Esenyurt’ta 9 yaşındaki çocuğa araba çarptı #4

    Esenyurt’ta 9 yaşındaki çocuğa araba çarptı #5

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