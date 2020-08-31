Bir çocuğu araçla kaçırmaya çalıştıkları sanılan iki esnaf, diğer esnaf ve vatandaşlar tarafından dakikalarca darbedildi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi'nde halı yıkama işi yapan ve girdikleri sokakta adresi çıkaramayan 2 kişi, sokakta bulunan bir çocuğa adres sordu.

Çocuk da adresin bir sokak ileride olduğunu söyleyip, yardım etmek için arabaya bindi.

TEKME TOKAT DAYAK YEDİLER

Bu sırada çocuğun bir kamyonete bindiğini gören mahalleli ise araca binen çocuğun kaçırılmak istendiğini düşünerek tepki gösterdi.

Çevredeki esnafların da olaya dahil olmasıyla halı yıkamacı şahıslar darbedilmeye başlandı. Tekme ve yumrukların konuştuğu saldırıdan kaçmak isteyen halı yıkamacılar, yakalanıp tekrar dayak yedi.

Esenyurt’ta adres soran şahıslar sokak ortasında linç edildi

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Kavganın büyüdüğünü gören vatandaşlar, polis ekiplerine haber verdi. İhbarı alan Esenyurt Polis ekipleri, kısa sürede olay yerine gelerek kalabalık grubu sakinleştirmeye çalıştı.

Şüpheliler de polis arabasına bindirerek emniyete götürüldü.

GERÇEK KARAKOLDA ORTAYA ÇIKTI

Bu sırada iddiaları araştıran polis ekipleri, sokakta adres sorulan çocuğa ve ailesine ulaşarak karakola davet ettiler. Karakolda bilgisine başvurulan çocuk ise olaya açıklık getirdi. Kendisine adres sorulduğunu ve adresi bildiği için arabaya kendi bindiğini söyleyen çocuk, kaçırılma durumu olmadığını iletti.

Yapılan çalışmanın ardından 2 şüpheli serbest bırakıldı.