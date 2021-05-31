Esenyurt'ta Afrikalı çift, hırsızlarla kavga etti

Esenyurt'ta Afrikalı çift, hırsızlarla kavga etti

Paralarının çalındığını öne süren iki Afrikalı ile paralarını çaldıklarını iddia ettikleri kişiler arasında çıkan tekmeli-yumruklu kavga kameraya yansıdı.

İstanbul Esenyurt'taki Merkez Mahallesi'nde Afrikalı çift, bir miktar paralarını almakla suçladıkları iki kişi ile tartışmaya başladı.

Tartışma, kısa süre sonra tekmeli-yumruklu kavgaya dönüştü.

HIRSIZLIKLA SUÇLANANLAR KADINI SAÇINDAN TUTTU

Afrikalı kadın da kavgaya karışırken hırsızlıkla suçlanan gençlerden biri, kadını saçlarından tutarak çekmek istedi.

Esenyurt'ta Afrikalı çift, hırsızlarla kavga etti VİDEO

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Kavgayı gören Arapça konuşan iki genç, tarafları ayırmaya çalıştı. Kavga, çevredekilerin araya girmesi ile sona ererken, taraflar gelen polise birbirlerinden şikayetçi olduklarını söyledi.

















