Uyuşturucu maddenin etkisinde olan bir şahıs, annesi ve kız kardeşine tartışma sırasında bıçak çekti. Olayı duyan komşular ailenin yardımına gitti. Eli bıçaklı şahıs, tekme tokat dövüldü.

İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Pınar Mahallesi’nde, dün akşam saatlerinde uyuşturucu etkisi altında olan bir şahıs, bilinmeyen bir sebeple hem annesi ile hem kız kardeşi ile tartışmaya başladı.

Gözü dönen şahıs, tartışmanın büyümesi ile ailesine bıçak çekip üzerlerine yürüdü.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Komşular yaşanan olayı fark edince aileye yardım etmeye gitti.

Eli bıçaklı şahıs komşulara da saldırmaya kalkışınca dövülerek etkisiz hale getirildi.

KAMERAYA YANSIDI

Yediği dayağın ardından dakikalarca yerde yatan şahıs, sakinleşmesinin ardından bırakıldı.

Yaşanan anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt’ta ailesine bıçak çekti, komşular tarafından dövüldü VİDEO

