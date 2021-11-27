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- Esenyurt'ta akaryakıt tankerinin ezdiği kadın hayatını kaybetti
Esenyurt'ta akaryakıt tankerinin ezdiği kadın hayatını kaybetti
İstanbul Esenyurt'ta akaryakıt tankeri sürücüsü, karşıya geçmeye çalışan 60 yaşındaki Saniye T.'ye çarptı. Kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
- DHA
- 27.11.2021 - 22:05
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Erzurum Kongre Caddesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, akaryakıt tankeri sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Saniye T.'yi ezdi.
TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı gören çevredekile durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
KAÇAN TANKER SÜRÜCÜSÜ ARANIYOR
Kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri tanker sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
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