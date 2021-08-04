Akrabalar arasında bir kıraathanede çıkan silahlı kavga sokağa taştı. Kavga sırasında mermilerin isabet ettiği 4 kişi, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi üzerinde dün saat 22.00 sıralarında, daha önce yaşadıkları trafik kazası nedeni ile tutanak tutup sonrasında ise para konusunda anlaşamayan akrabalar, bir kıraathanede bir araya geldi.

Para konusunda yeniden anlaşamayan taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Taraflardan Bilal İ. isimli bir şahıs, yanında getirdiği silahı çıkararak karşı tarafa ateş etmeye başladı.

KAMERAYA YANSIDI

Kemal Ç., Kadir Ç., Bilal İ. ve olayla ilgisi olmayan Abdulselam K., tabancadan çıkan mermilerin isabet etmesi sonucu yaralandı.

Yaşanan olay saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt’ta akrabalar arasında silahlı kavga VİDEO



8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis tarafından yapılan incelemenin ardından saldırganların kimliği tespit edildi.

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 8 şüpheli yakalanarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.