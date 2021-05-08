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    Esenyurt'ta akrabalar arasındaki kavgada bıçaklar çekildi: 2 yaralı

    Akraba oldukları öğrenilen bir grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralanırken olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 08.05.2021 - 13:56
    • Güncelleme : 08.05.2021 - 14:10
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    Esenyurt'ta akrabalar arasındaki kavgada bıçaklar çekildi: 2 yaralı

    Önceki gün saat 14.00 sıralarında İstanbul Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde yaşayan M.A., aralarında daha önceden husumet bulunan akrabaları M.A., O.A. ve M.Ç.'yi telefonla arayıp, onlara hakaret etti.

    Bunun üzerine 3 akrabası, yaşadığı sokağa gelerek, M.A. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle gelen 3 kişiden biri, M.A.'yı sırtından ve kavgayı ayırmak isteyen M.T.'yi bacağından bıçakladı.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    2 yaralı kanlar içinde yerde kalırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Tedavileri süren M.A. ve M.T.'nin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

    Esenyurt'ta akrabalar arasındaki kavgada bıçaklar çekildi: 2 yaralı ViDEO

    Esenyurt ta akrabalar arasındaki kavgada bıçaklar çekildi: 2 yaralı #1

     

    ŞİŞLİ'DE YAKALANDILAR

    Yapılan çalışmada kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli, Şişli'de kaçtıkları otomobilde yakalandı. Polis merkezine götürülen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    Esenyurt ta akrabalar arasındaki kavgada bıçaklar çekildi: 2 yaralı #2

    DEHŞET ANLARI KAMERADA

    Yaşanan akraba kavgası cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydedildi. Görüntülere kavga anları, M.T.'nin bıçaklandıktan sonra bacağını tutması, M.A.'nın kanlar içinde yerde ambulans bekleyişi ve çevredeki vatandaşların yardım etmesi yansıdı.

    Esenyurt ta akrabalar arasındaki kavgada bıçaklar çekildi: 2 yaralı #3

    Esenyurt ta akrabalar arasındaki kavgada bıçaklar çekildi: 2 yaralı #4

    Esenyurt ta akrabalar arasındaki kavgada bıçaklar çekildi: 2 yaralı #5

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