Esenyurt’ta alacak verecek kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Borç meselesi yüzünden çıktığı öğrenilen kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, biri kadın olmak üzere 2 kişi de yaralandı. Yaşanan kavga anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında tartışma yaşandı.

İlerleyen dakikalarda hararetlenen tartışma silahlı kavgaya dönerken, olay polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu. İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda özel harekat, çevik kuvvet ve sağlık ekibi geldi.

3 YARALI

Yaşanan kavgada 3 kişi yaralanırken, yaralılardan biri çevredeki bir vatandaş tarafından, diğer ikisi ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

1'İ KURTARILAMADI

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Menderes Harç (22) isimli genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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ATEŞ EDEN ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Polis ekiplerinin ilk incelemelerinde kavgada silahını ateşleyerek üç kişiyi vuran Samet M.’nin de aralarında olduğu iki kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda bir adet de uzun namlulu silah ele geçirildi. Yaşanan olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.