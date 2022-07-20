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    Esenyurt'ta alacaklısından kaçan şahıs 4'üncü kattan atladı

    Borcunu ödemek istemeyen şahıs, alacaklılarından kaçmak için apartmanın 4. katından atladı. Alacaklılar parayı toplayıp kaçarken yaralının durumunun kritik olduğu öğrenildi.
    • 20.07.2022 - 09:44
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 10:20
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    Esenyurt'ta alacaklısından kaçan şahıs 4'üncü kattan atladı

    İstanbul Esenyurt'ta alacak verecek meselesi facia ile sonuçlandı.

    İstiklal Mahallesi'nde akşam üzeri yaşanan olayda, iddiaya göre, aralarında alacak verecek davası bulunan yabancı uyruklu şahıslar, 4’üncü kattaki bir apartman dairesinde buluştu.

    Borçlu şahısla alacaklı şahıslar miktar konusunda anlaşamadı.

    Kaçmak için aşağı atladı

    Aralarında kısa süreli tartışma yaşanırken borçlu şahıs, yanındaki bir miktar para ile 4’üncü kattan atlayarak kaçmaya çalıştı. Yere sert düşen şahsın vücudunda kırıklar oluştu.

    Alacaklılar paraları toplayıp kaçtı

    Arkadaşlarının düştüğü gören şahıslar, aşağıya inip poşet içindeki parayı alarak olay yerinden uzaklaştı.

    Hareketsiz bir şekilde beton zeminde kalan şahıs ise çevredeki vatandaşlardan bağırarak yardım istedi.

    Esenyurt'ta alacaklısından kaçan şahıs 4'üncü kattan atladı VİDEO

    Yaralının durumu ağır

    Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yardımıyla ambulansa bindirilen yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

    Esenyurt ta alacaklısından kaçan şahıs 4 üncü kattan atladı #1

    Esenyurt ta alacaklısından kaçan şahıs 4 üncü kattan atladı #2

    Esenyurt ta alacaklısından kaçan şahıs 4 üncü kattan atladı #3


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