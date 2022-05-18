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    Esenyurt'ta alacaklısının bilardo salonunu ateşe veren şahıs gözaltında

    Verdiği 4 bin TL borcu, geri alamayan öfkeli şahıs, alacaklısının iş yerini, müşteriler içerideyken ateşe verdi. Şahıs, kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı.
    • 18.05.2022 - 09:36
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    Esenyurt'ta alacaklısının bilardo salonunu ateşe veren şahıs gözaltında

    İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz hafta yaşanan olayda, site içerisindeki bilardo salonunda korku dolu dakikalar yaşandı.

    Mahmut Çetin isimli şahsın 4 bin TL borç verdiği arkadaşı ile arasında anlaşmazlık yaşandı.

    "Borcumu ödemeyeceğim"

    İHA'nın aktarımına göre, borçlu şahıs Mahmut Çetin’e 4 bin TL'yi ödemeyeceğini söyledi.

    İHA'nın aktarımına göre öfkelenen Çetin, eline benzin bidonunu alarak alacaklı olduğu kişiye ait bilardo salonuna gitti.

    Esenyurt ta alacaklısının bilardo salonunu ateşe veren şahıs gözaltında #1

    Alacaklısının iş yerini, müşteriler içerideyken yaktı

    Müşterilerin bilardo oynadığı sırada koltukların yanına giden Çetin, elindeki benzin bidonunu boşaltarak dükkanı ateş verdi. Yangının çıktığı gören vatandaşlar sağ sola kaçmaya başladı.

    Bu sırada Çetin de elindeki boş bidonu bırakarak iş yerinden uzaklaştı. Bilardo salonu boşaltılarak itfaiye ekiplerine haber verildi.

    Esenyurt ta alacaklısının bilardo salonunu ateşe veren şahıs gözaltında #2

    Kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı

    Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Olayı gerçekleştiren Mahmut Çetin polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İş yeri sahibi ise Çetin’den şikayet oldu.

    Esenyurt ta alacaklısının bilardo salonunu ateşe veren şahıs gözaltında #3


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