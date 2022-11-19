Esenyurt'ta Aleyna'ya çarpan şahıs 14 yıl önce de bir kadını ezerek öldürdü

Metrobüs çıkışında genç kıza çarparak ağır yaralanmasına sebep olan alkollü sürücünün 2008'de yine aracıyla 66 yaşındaki bir kadını ezerek ölümüne neden olduğu öğrenildi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 8 Kasım akşamı adeta cinayet niteliğinde bir kaza yaşandı.

21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe, evine dönmek için yolda hızlıca yürüdüğü sırada, otomobiliyle süraatle giden Sezer H. tarafından otomobille ezildi.

Ağır yaralanan genç kız ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi.

Gökçe yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken ilk olarak serbest bırakılan sürücü Sezer H. ise savcılığın karara itirazda bulunmasının ardından tutuklandı.

14 yıl önce bir kadının ölümüne neden oldu

Genç kızın komada olmasına neden olan şahsın 24 yaşındayken, 10 Mart 2008 tarihinde Avcılar'da 66 yaşındaki Satı Yılmaz'a çarparak ölümüne neden olduğu öğrenildi.

Sezer H.'nin o dönem çalıştığı şirket için mal dağıtımı yaptığı, karşı yönden gelen araca yol vermek için kamyonetiyle geri geri giderken karşıdan karşıya geçmekte olan Yılmaz'a çarptığı ortaya çıktı.

Sağ tekerin altında kalan Yılmaz, hayatını kaybetti.

43 gün tutuklu kaldı

Aynı gün tutuklanan Sezer H. hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bilirkişi raporunda, dikkatsiz ve özensiz seyri ve aracın arkasını yeterince kontrol etmemesi nedeniyle sürücü kusurlu bulundu.

Ancak ölenin de karşıdan karşıya geçerken kurallara uymadığı, sürücü geri giderken sinyal sesi verdiğinin anlaşılması, iki tarafta park etmiş araçların bulunması karşısında sürücü Sezer H'nin tali kusurlu olduğu kaydedildi ve şahıs 43 gün tutuklu kaldı.

Esenyurt'ta arabanın çarptığı genç kız yoğun bakımda VİDEO

Alt sınırdan cezalandırıldı

21 Nisan 2008'de tahliyesine karar verilen Sezer H. hakkında mahkeme, 29 Temmuz 2008'de alt sınırdan ceza verdi.

DHA'nın aktarımına göre; Sezer H. iyi hal indirimiyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, kişiliğini, sosyal durumunu ve yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığı dikkate alarak cezayı 12 bin 100 TL adli para cezasına çevirdi.

Umut verici haber bekleniyor

Öte yandan beyin kanaması, akciğer kanaması olan ve kafatasında, omuriliğinde, kalçasında, kol ve bacaklarında da kırıklar bulunan Aleyna Nur Gökçe için umut verici haber henüz gelmedi.

"Bu cinayet, kaza değil"

Hastane önünde Aleyna'dan gelecek iyi haberi bekleyen baba Recep Gökçe, "Bu şahıs makas atarak giderken önü kapandığı zaman kendi aracına zarar gelmesin diye aracı sağ tarafa alıyor. Oraya araç girme yasağı var. O vatandaş frene bassa durabilir. Bu cinayet, kaza değil. Böyle bir kaza olmaz. Bir genç kızın bir sürü hayalleri var, benim kızımın hayalleri vardı. Yavrum benim imtihanlara girdi, hostes oldu. Uçacaktı. Uçamadı, gitti. Doktorlar müdahale ediyorlar. Bugün 8'inci gün. Neler çektiğimizi biz biliyoruz. Umutlarımızı hala yitirmiş değiliz. Bu şahıs daha önce de başka birine çarpmış ölmüş. Kısa bir dönem yatıp çıkmış." dedi.

"Ona 500 yıl verseler benim kızımı geri getiremez"

Kızına çarpan sürücünün suç dosyasının kabarık olduğunu söyleyen Gökçe, "Bunda gasp var, uyuşturucu var, hırsızlık var. Dosyası kabarık. Bize bunları söylüyorlar. Bu bir suç makinesi. Bu adam ehliyetsiz geziyordu. Kaza olur, herkes yapabilir. Benim içim yanıyor. Beyinde minik bir ışık var, o da bizi çok yaralıyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. O tutuklanmış, şöyle olmuş, böyle olmuş. Müebbet, ona 500 yıl verseler benim kızımı geri getiremez. Nasıl getirecek, hayattan kopardı." diye konuştu.

"Güzel bir haber bekliyoruz"

Aleyna Nur Gökçe'nin ağabeyi Hakan Gökçe de, "Aleyna'nın durumunda bir gelişme yok. Biz kapının önünden bir an olsun ayrılmıyoruz, güzel bir haber bekliyoruz. Doktor yaşadığı travmanın büyük ve ciddi olduğunu söylüyor. Ellerinden geleni yapıyorlar ama her an her şey için hazırlık olun da diyorlar. Allah'tan ümidi kesmeyip, güzel haber bekliyoruz. Benim içeride yatan canım." dedi.

"35 yaşında 2 kişinin de hayatıyla oynamış"

Sürücünün tutuklanmasıyla ilgili ise ağabey Gökçe, "Hiçbir şekilde su serpilmiyor. Bizim canımızı bu kadar geç olması acıttı. Bizim amacımız karşı tarafın başkalarına da zarar vermemesi. Geçmişte yaptığı bir kazadan dolayı bir başkasının canına mal etmiş. Benim de kız kardeşim de şu an ipin ucunda. 35 yaşında, 2 kişinin de hayatıyla oynamış. Caydırıcı cezalar yok galiba, anlamıyorum. Bir insanın hayatı bu kadar kolay olmamalı. Kaza olabilir ama bu kazalık bir durum değil. Alkollü araba kullanmak, ehliyetsiz araba kullanmak… Belli bir hız sınırı var, o sınırın üstüne çıkıyor. Trafiğe kapalı alana girip bir insana çarpıyor." dedi.

"Aleyna için adalet istiyoruz"

Hakan Gökçe, "Benim bütün varlığım kız kardeşim. O doğduğunda ben 8 yaşındaydım. Elimde büyüdü. Hayatla doluydu. İnsana mutluluk veren bir kızdı. Ben sadece kız kardeşim için demiyorum ama adalet istiyoruz. Önce Aleyna için adalet istiyoruz. Cezalar caydırıcı olsun ki insanlar bir daha yapmaya korksun. Bu kazayı yapabilmek adına elinden gelen her şeyi yapmış. Bugün Aleyna oldu, yarın bir başkası olacak. Bundan yıllar önce ölen kişi Satı Yılmaz'dı. Bu kaza değil, bu cinayete teşebbüs." ifadelerini kullandı.



















