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    Esenyurt’ta alkol aldığı arkadaşını öldürdü

    Birlikte alkol aldığı arkadaşını çıkan tartışma sonucunda tabanca ile öldüren saldırgan polis ekiplerince yakalanırken, cinayet güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 29.09.2021 - 12:48
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    Esenyurt’ta alkol aldığı arkadaşını öldürdü

    24 Eylül Cuma günü İstanbul’un Esenyurt ilçesi Osmangazi Mahallesi Büyükayazma Caddesi'nde arkadaşları ile alkol alan Erhan F. ve Erol Ç. bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

    Saat 21.00 sıralarında ikili arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    ARKADAŞINI VURUP, KAÇTI

    Erol Ç. belinden çıkardığı tabanca ile Erhan F.'ye ateş etmeye başladı.

    Göğsünden yaralanan Erhan F. kanlar içinde yerde kalırken, saldırgan otomobille olay yerinden kaçtı.

    CİNAYET ANI KAMERADA

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Erhan F., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Cinayet anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Esenyurt’ta alkol aldığı arkadaşını öldürdü #1

    SALDIRGAN TABANCA İLE YAKALANDI

    Olay yerine gelen polis ekipleri, Erol Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

    Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, saldırganın kaçtığı otomobilin plakasını belirledi.

    Plaka üzerinden yapılan takipler sonucunda katil zanlısının kaçtığı adresi belirleyen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi.

    Esenyurt’ta alkol aldığı arkadaşını öldürdü #2

    TUTUKLANDI

    Yapılan operasyonda Erol Ç., cinayet silahı ile yakalandı.

    Saldırgan ifadesi alınmak üzere polis merkezine sevk edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erol Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

    Esenyurt’ta alkol aldığı arkadaşını öldürdü #3

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