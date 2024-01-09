İHA
İstanbul Esenyurt'ta akılalmaz bir olay yaşandı.
Yabancı uyruklu kadın çocukları ile 34 TMF 87 plakalı minibüse binip Esenyurt Dereyolu mevkiinde ineceğini söyledi.
Bir süre sonra yolcunun minibüsün Dereyolundan geçmediğini anlamasıyla kadın çocuklarıyla inmek istedi.
Şoför öfkeyle gaza bastı, kadın ve çocukları düştü
Ücretini alamayan sürücü, bu duruma sinirlenip kapıyı kapattı. Kadın araca vurmaya başlarken şoförün bir anda hızlanmasıyla kadın ve çocuğu yere düştü ve diğer yolcular da tepki gösterdi.
İBB zabıta ekipleri konuyla ilgili harekete geçti.
Şoförün belgesi iptal edildi
Yakalanan sürücüye 2 bin 52 TL para cezası kesilirken, aracın ruhsatı da geçici olarak askıya alındı.
Şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi süresiz iptal edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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