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    Esenyurt'ta annesi ile yürüyen çocuğa motosiklet çarptı

    Araç trafiğine kapalı meydanda motosikletle giden bir şahıs, 5 yaşındaki çocuğa çarparak ağır yaralanmasına sebep oldu.
    • DHA
    • 29.06.2020 - 10:57
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    Esenyurt'ta annesi ile yürüyen çocuğa motosiklet çarptı #1

    İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, trafiğe kapalı meydanda motosikleti ile seyir halinde olan S.K., annesi ile yürüyen 5 yaşındaki Muhammet Ragip'e çarptı.

    Muhammet çarpmanın etkisiyle savrulurken; anne ve çevredeki vatandaşlar ise hemen yaralı çocuğun yanına koştu.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Minik Muhammet, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Muhammet'in kaburgasında kırık tespit edilirken, akciğerinin de zarar gördüğü belirlendi.

    Esenyurt'ta annesi ile yürüyen çocuğa motosiklet çarptı ViDEO

    SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

    Sürücü S.K. da, trafiğe kapalı alanda motosiklet kullanarak kazaya neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

    Öte yandan, kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    Esenyurt'ta annesi ile yürüyen çocuğa motosiklet çarptı #2

    Esenyurt'ta annesi ile yürüyen çocuğa motosiklet çarptı #3

    Esenyurt'ta annesi ile yürüyen çocuğa motosiklet çarptı #4

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