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- Esenyurt'ta annesi ile yürüyen çocuğa motosiklet çarptı
Esenyurt'ta annesi ile yürüyen çocuğa motosiklet çarptı
Araç trafiğine kapalı meydanda motosikletle giden bir şahıs, 5 yaşındaki çocuğa çarparak ağır yaralanmasına sebep oldu.
- DHA
- 29.06.2020 - 10:57
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, trafiğe kapalı meydanda motosikleti ile seyir halinde olan S.K., annesi ile yürüyen 5 yaşındaki Muhammet Ragip'e çarptı.
Muhammet çarpmanın etkisiyle savrulurken; anne ve çevredeki vatandaşlar ise hemen yaralı çocuğun yanına koştu.
HASTANEYE KALDIRILDI
Minik Muhammet, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Muhammet'in kaburgasında kırık tespit edilirken, akciğerinin de zarar gördüğü belirlendi.
Esenyurt'ta annesi ile yürüyen çocuğa motosiklet çarptı ViDEO
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Sürücü S.K. da, trafiğe kapalı alanda motosiklet kullanarak kazaya neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.
Öte yandan, kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.