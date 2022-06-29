Esenyurt’ta, annesine küfredildi diye pompalıyla ateş açtı

Esenyurt’ta, annesine küfredildi diye pompalıyla ateş açtı

Sosyal medyada annesine küfrettiğini iddia ettiği kişinin evinin önüne gelen şahıs tehditler savurdu, pompalı tüfekle ateş açtı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Saadetdere Mahallesi üzerinde, dün akşam saatlerinde iddiaya göre bir kişi, annesine sosyal medya üzerinden küfrettiğini iddia ettiği kişinin evinin önüne gelerek tehditler savurmaya başladı.

Şahıs daha sonra, yanında getirdiği pompalı tüfek ile havaya ateş açtı.

Plakasız araçla kaçtı

İHA’nın haberine göre; silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirirken şüpheli, plakasız bir araçla olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri, saldırganı kısa bir sürede yakaladı.

Esenyurt’ta, annesine küfredildi diye pompalıyla ateş açtı VİDEO

