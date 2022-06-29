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    Esenyurt’ta, annesine küfredildi diye pompalıyla ateş açtı

    Sosyal medyada annesine küfrettiğini iddia ettiği kişinin evinin önüne gelen şahıs tehditler savurdu, pompalı tüfekle ateş açtı.
    • 29.06.2022 - 10:35
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 11:35
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    Esenyurt’ta, annesine küfredildi diye pompalıyla ateş açtı

    İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Saadetdere Mahallesi üzerinde, dün akşam saatlerinde iddiaya göre bir kişi, annesine sosyal medya üzerinden küfrettiğini iddia ettiği kişinin evinin önüne gelerek tehditler savurmaya başladı.

    Şahıs daha sonra, yanında getirdiği pompalı tüfek ile havaya ateş açtı.

    Plakasız araçla kaçtı

    İHA’nın haberine göre; silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirirken şüpheli, plakasız bir araçla olay yerinden kaçtı.

    Polis ekipleri, saldırganı kısa bir sürede yakaladı.

    Esenyurt’ta, annesine küfredildi diye pompalıyla ateş açtı VİDEO

    Esenyurt’ta, annesine küfredildi diye pompalıyla ateş açtı #1

    Esenyurt’ta, annesine küfredildi diye pompalıyla ateş açtı #2


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