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    Esenyurt'ta annesini korumak için kardeşini dövdü

    Namık Kemal Mahallesi’nde annesine hakaret eden kardeşini bijon anahtarıyla öldüresiye döven ağabeyi, hastanelik edince bıraktı.
    • 21.10.2022 - 13:06
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 13:28
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    Esenyurt'ta annesini korumak için kardeşini dövdü

    İstanbul'un Esenyurt ilçesinde dün 16.00 sıralarında bir şahıs, bilinmeyen bir nedenle annesiyle tartışmaya başladı.

    Tartışma anında gözü dönen şahıs, annesine hakaret ederek konuştu.

    Annesine hakaret edildiğini öğrenen şahsın ağabeyi ise öfkeden deliye dönerek kardeşinin yanına gitti.

    Kardeşini bijon anahtarıyla dövdü

    Önce yumruk darbeleriyle kardeşine saldıran ağabey, ardından motosiklet tamiri yapan kardeşini bijon anahtarıyla darbetti.

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kavga son bulurken, aldığı darbeler nedeniyle baygınlık geçiren kardeş, dakikalar boyunca yerde hareketsiz şekilde yattı.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsı hastaneye kaldırdı.

    Esenyurt'ta annesine hakaret eden kardeşini öldüresiye dövdü VİDEO

    O anlar kayıt altına alındı

    İHA'nın haberine göre, yaşanan o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Esenyurt ta annesini korumak için kardeşini dövdü #1


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