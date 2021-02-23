Esenyurt'ta yabancı uyruklu doktorların izinsiz olarak çalıştığı bir apartman dairesinde kaçak hastaneye, ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından baskın düzenlendi.

İstanbul Esenyurt’ta son zamanlarda ortaya çıkarılan, özellikle yabancı uyrukluların gittiği ruhsatsız hastanelere bir yenisi daha eklendi.

YABANCI DOKTORLARDAN YABANCILARA RUHSATSIZ HİZMET

Bir apartman dairesinin 2’nci katında izinsiz yollarla hastaneye çevrildiği ve özellikle yabancı uyruklulara yönelik sağlık hizmeti verildiği öğrenildi. Konuyla ilgili Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri çalışmalara başladı. Söz konusu hastanenin içinde yurt dışından Türkiye’ye gelen doktorların olduğu ancak bu doktorların çalışma izninin bulunmadığı öğrenildi.

Esenyurt’ta apartman dairesinde kaçak hastane bulundu-Video

İÇERİDEN TIBBİ CİHAZLAR ÇIKTI

İlçe sağlık müdürlüğü ekipleri sözde hastane odalarını tek tek dolaştı. Hastane içinde izinsiz doktorların diplomalarının duvarda asılı olduğu ve de odalarda bir hastanede bulunması gereken tıbbi görüntüleme cihazların birçoğunun da bulunduğu görüldü.

SAHİBİ TÜRK DOKTOR ÇIKTI

Hastanenin çalışma izninin bulunmadığı, iş yeri sahibinin bir Türk doktor olduğu ancak yanında çalışan yabancı uyruklu diğer doktorların çalışma izninin olmadığı belirlendi.

GEÖİCİ OLARAK KAPATILDI

Geçici olarak faaliyetleri durdurulan hastanenin kapatılması için İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvuru yapıldı.

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