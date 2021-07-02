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    Esenyurt’ta apartmana giren hırsızlar, su sayaçlarını çaldı

    Apartmana giren 2 şüpheli şahıs, açıkta bulunan su sayaçlarını çalarak kayıplara karıştı. Mahalle sakinleri, güvenlik kamerası görüntüleri ile polise giderek şikayetçi oldu.
    • DHA
    • 02.07.2021 - 11:33
    • Güncelleme : 02.07.2021 - 11:50
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    Esenyurt’ta apartmana giren hırsızlar, su sayaçlarını çaldı

    İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Akçaburgaz Mahallesi'nde ikamet eden Sabahattin Ayaz, evindeki musluklardan su akmayınca su sayacını kontrol etmeye karar verdi.

    Ayaz, su sayacının yerinde olmadığını gördü.

    Komşularının da su sayaçlarının yerinde olmadığını öğrendi.

    Mahalle sakinleri, sokak üzerindeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı.

    Görüntülerde, sırt çantalı 2 kişinin apartmana girdiği görüldü. Kamera görüntüleri ile polis merkezine giden mahalle sakinleri, şüphelilerden şikayetçi oldu.

    100’E YAKIN SU SAYACI ÇALINDI

    Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Yapılan araştırmalarda, mahallede 100'e yakın su sayacının çalındığı öğrenildi.

    Esenyurt’ta apartmana giren hırsızlar, su sayaçlarını çaldı ViDEO

    Esenyurt’ta apartmana giren hırsızlar, su sayaçlarını çaldı #1

    “1 HAFTA İÇİNDE 2 SU SAYACI DEĞİŞTİRDİM”

    Su sayacı çalınan Sabahattin Ayaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    “Hırsızların yeni mesleği. Gördüğünüz gibi su sayaçlarını çalıyorlar. Yaklaşık 1 hafta içinde 2 tane su sayacı değiştirdim. 2 dakika içinde söküp, götürüyorlar. Akçaburgaz Mahallesi'nde 100'e yakın saat çalındı. Mağdur olduk.”

    Esenyurt’ta apartmana giren hırsızlar, su sayaçlarını çaldı #2

    Esenyurt’ta apartmana giren hırsızlar, su sayaçlarını çaldı #3

    Esenyurt’ta apartmana giren hırsızlar, su sayaçlarını çaldı #4

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