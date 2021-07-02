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- Esenyurt’ta apartmana giren hırsızlar, su sayaçlarını çaldı
Esenyurt’ta apartmana giren hırsızlar, su sayaçlarını çaldı
- DHA
- 02.07.2021 - 11:33
- Güncelleme : 02.07.2021 - 11:50
İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Akçaburgaz Mahallesi'nde ikamet eden Sabahattin Ayaz, evindeki musluklardan su akmayınca su sayacını kontrol etmeye karar verdi.
Ayaz, su sayacının yerinde olmadığını gördü.
Komşularının da su sayaçlarının yerinde olmadığını öğrendi.
Mahalle sakinleri, sokak üzerindeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı.
Görüntülerde, sırt çantalı 2 kişinin apartmana girdiği görüldü. Kamera görüntüleri ile polis merkezine giden mahalle sakinleri, şüphelilerden şikayetçi oldu.
100’E YAKIN SU SAYACI ÇALINDI
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yapılan araştırmalarda, mahallede 100'e yakın su sayacının çalındığı öğrenildi.
Esenyurt’ta apartmana giren hırsızlar, su sayaçlarını çaldı ViDEO
“1 HAFTA İÇİNDE 2 SU SAYACI DEĞİŞTİRDİM”
Su sayacı çalınan Sabahattin Ayaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Hırsızların yeni mesleği. Gördüğünüz gibi su sayaçlarını çalıyorlar. Yaklaşık 1 hafta içinde 2 tane su sayacı değiştirdim. 2 dakika içinde söküp, götürüyorlar. Akçaburgaz Mahallesi'nde 100'e yakın saat çalındı. Mağdur olduk.”