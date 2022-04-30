Esenyurt'ta araç çalıp soyguna gittiler

Çalıntı araçla başka bir araç çalıp depo soymaya çalışan bir grup hırsız, kameralara yakalandı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Akevler Mahallesi'ne araçla gelen bir grup, Kadir Şen'e ait aracı çalarak ortadan kayboldu.

Ertesi gün aracını yerinde bulamayan Şen, durumu polise bildirdi.

Çalıntı araçla hırsızlık yaptılar

Ekiplerin harekete geçmesinin ardından hırsızların görüntülerini sosyal medyada yayınlayan Şen, adrese geldikleri aracın da çalıntı olduğunu öğrendi.

Yetmedi depo soymaya gittiler

Aradan geçen günlerde sokak sokak aracını arayan Şen, bu sefer de aynı hırsızların bir depoyu soymak istediğini ama olay anında tedirgin olarak kaçtıklarını duydu.

İHA'nın haberine göre yaşananların ardından büyük şok yaşayan Şen, yetkililerden bir an önce aracının bulunmasını istedi.

"İki dakikada çalıp gitmişler"

Olayla ilgili konuşan Şen, "İki dakikadan az uğraşan şahıslar aracımı çalıştırıp götürmüş. Ben olayın ardından güvenlik kamerasını sosyal medyada paylaştım. Oradan bir vatandaş görmüş ve beni aradı. Bana, ‘Kardeşim o şahıslar bizim de aracımızı çaldı, hatta senin aracını çaldıkları araç bizim.’ dedi ve hırsızların aracını bir yere bıraktığını, kendi araçlarının o sayede bulunduğunu söyledi.

İki dakikada çaldıkları araçla böyle hırsızlık yaptılar

"Yaptıkları yanına kalmaz"

İllaki yaptıkları o hırsızların yanına kalmaz. Biz çocuklarımızın rızkını kısarak o aracı almıştık. O hırsızlar zaten çaldıklarını yiyemeyecek. Allah ıslah etsin bunları." dedi.