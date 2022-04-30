Petrol
106.08
-1.10%
Euro
15.66
0.65%
Dolar
14.85
0.41%
Altın
905.75
0.58%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
581.343
-1.17%
BTXN Coin
20.43
-2.66%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Esenyurt'ta araç çalıp soyguna gittiler

    Çalıntı araçla başka bir araç çalıp depo soymaya çalışan bir grup hırsız, kameralara yakalandı.
    • 30.04.2022 - 09:30
    • Güncelleme : 30.04.2022 - 10:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esenyurt'ta araç çalıp soyguna gittiler

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Akevler Mahallesi'ne araçla gelen bir grup, Kadir Şen'e ait aracı çalarak ortadan kayboldu.

    Ertesi gün aracını yerinde bulamayan Şen, durumu polise bildirdi.

    Çalıntı araçla hırsızlık yaptılar

    Ekiplerin harekete geçmesinin ardından hırsızların görüntülerini sosyal medyada yayınlayan Şen, adrese geldikleri aracın da çalıntı olduğunu öğrendi.

    Esenyurt ta araç çalıp soyguna gittiler #1

    Yetmedi depo soymaya gittiler

    Aradan geçen günlerde sokak sokak aracını arayan Şen, bu sefer de aynı hırsızların bir depoyu soymak istediğini ama olay anında tedirgin olarak kaçtıklarını duydu.

    İHA'nın haberine göre yaşananların ardından büyük şok yaşayan Şen, yetkililerden bir an önce aracının bulunmasını istedi.

    Esenyurt ta araç çalıp soyguna gittiler #2

    "İki dakikada çalıp gitmişler"

    Olayla ilgili konuşan Şen, "İki dakikadan az uğraşan şahıslar aracımı çalıştırıp götürmüş. Ben olayın ardından güvenlik kamerasını sosyal medyada paylaştım. Oradan bir vatandaş görmüş ve beni aradı. Bana, ‘Kardeşim o şahıslar bizim de aracımızı çaldı, hatta senin aracını çaldıkları araç bizim.’ dedi ve hırsızların aracını bir yere bıraktığını, kendi araçlarının o sayede bulunduğunu söyledi.

    İki dakikada çaldıkları araçla böyle hırsızlık yaptılar

    "Yaptıkları yanına kalmaz"

    İllaki yaptıkları o hırsızların yanına kalmaz. Biz çocuklarımızın rızkını kısarak o aracı almıştık. O hırsızlar zaten çaldıklarını yiyemeyecek. Allah ıslah etsin bunları." dedi.

    Esenyurt ta araç çalıp soyguna gittiler #3


    İlginizi Çekebilir

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!
    Coin Haber

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!

    İngiltere'de zincir marketler enflasyona karşı indirim anlaşması yaptı
    Ekonomi

    İngiltere'de zincir marketler enflasyona karşı indirim anlaşması yaptı

    İzmir'de termostat hırsızı suçüstü yakalandı
    3. Sayfa

    İzmir'de termostat hırsızı suçüstü yakalandı

    Görüş Bildir