Esenyurt'ta yangın: Mahsur kalanlar araçla kurtarıldı

Bir binanın giriş katında çıkan yangın nedeniyle yukarı katta mahsur kalanları, oradan geçmekte olan bir şahıs kamyonetiyle kurtardı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki bir binanın giriş katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

O esnada üst katlarda mahsur kalan vatandaşların yardımına ise çevredeki bir sürücü yetişti.

Kamyonetiyle kurtardı

Kamyonetini birinci kattaki dairenin camının önüne yanaştıran sürücü, mahsur kalanları tek tek daireden çıkardı.

Öte yandan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, dumandan etkilenen bir kişi de hastaneye kaldırıldı. Yangının çıktığı daire de kullanılamaz hale geldi.

Esenyurt'ta yangında mahsur kalanları minibüsle kurtardı

"Ne olduğunu anlamadık"

DHA'nın haberine göre, görgü tanığı Yunus Emre Süzer yaptığı açıklamada, "Ders çalışıyordum. Bu sırada annem yangın çıktığını söyledi. Ben apartmandan hızlıca indim. Dışarı çıktığımda, etraf dumanlıydı. Alt kat yanıyordu. Ben hemen itfaiyeyi aradım. Bir kişi, üzerine battaniye alıp, mahsur kalan bir kişiyi kurtardı. Yüksek bir araç vardı. Sürücüsü camın altına getirdi. Oradan insanlara yardım etti." dedi.