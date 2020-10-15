Kimliği belirlenemeyen bir saldırgan, aracından inerek bir kişiye sokak ortasında kurşun yağdırıp olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırı anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Merkez Mahallesi’ndeki 1105’inci Sokak köşesinde bekleyen kişinin yanına, bir araç yaklaştı.

Araçtan silahıyla inen bir kişi, sokağın köşesinde bekleyen şahsa ateş etmeye başladı.

SÜRÜNEREK KAÇMAYA ÇALIŞTI, DURUMU CİDDİ

Mermilerin isabet etmesi sonucu yaralı şahıs, sürünerek çevredeki bir dükkana kaçmaya çalıştı. Silahlı saldırgan ise aracına tekrar binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırılırken, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esenyurt’ta araçtan inen saldırgan kurşun yağdırdı İZLE

SALDIRGAN ARANIYOR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.