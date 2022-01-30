- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Esenyurt'ta arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Esenyurt'ta arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
- DHA
- 30.01.2022 - 15:17
İstanbul polisi, Esenyurt ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde bir kişinin bıçaklı saldırıya uğradığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Yapılan incelemelerde K.G. isimli kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
BERABER ALKOL ALDIĞI ARKADAŞI ÖLDÜRDÜ
Olay yeri çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, cinayeti M.E. isimli kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüpheli M.E. ve maktul K.G.'nin birlikte alkol aldıkları, ardından aralarında çıkan tartışma sonucunda M.E.'nin K.G. isimli kişiyi bıçakladığı ortaya çıktı.
KATİL GÖZALTINDA
Şüpheli M.E. ve olay esnasında evde olduğu tespit edilen abisi U.E. aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada K.G.'nin cinayetinde kullanılan suç aleti bıçak bulunarak polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Yakalanan U.E. isimli şüpheli savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. Şüpheli M.E. hakkında ise adli işlem başlatıldı.