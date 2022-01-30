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    Esenyurt'ta arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

    Gece saatlerinde birlikte alkol alan iki arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce taraflardan biri arkadaşının ölümüne sebep oldu.
    • DHA
    • 30.01.2022 - 15:17
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    Esenyurt'ta arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

    İstanbul polisi, Esenyurt ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde bir kişinin bıçaklı saldırıya uğradığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.

    Yapılan incelemelerde K.G. isimli kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

    BERABER ALKOL ALDIĞI ARKADAŞI ÖLDÜRDÜ

    Olay yeri çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, cinayeti M.E. isimli kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüpheli M.E. ve maktul K.G.'nin birlikte alkol aldıkları, ardından aralarında çıkan tartışma sonucunda M.E.'nin K.G. isimli kişiyi bıçakladığı ortaya çıktı.

    Esenyurt ta arkadaşını bıçaklayarak öldürdü #1

    KATİL GÖZALTINDA

    Şüpheli M.E. ve olay esnasında evde olduğu tespit edilen abisi U.E. aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada K.G.'nin cinayetinde kullanılan suç aleti bıçak bulunarak polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Yakalanan U.E. isimli şüpheli savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. Şüpheli M.E. hakkında ise adli işlem başlatıldı.


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