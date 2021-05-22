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- Esenyurt'ta arkadaşlarının bıçaklandığını gören bir kadın araca saldırdı
Esenyurt'ta arkadaşlarının bıçaklandığını gören bir kadın araca saldırdı
Esenyurt'ta, çiçek satıcıları arasında çıkan kavgada 2 kadın bıçaklanarak yaralandı. Arkadaşlarının yaralandığı gören bir kadın ise hıncını yol kenarında park halindeki araçtan çıkardı.
- DHA
- 22.05.2021 - 02:45
İstanbul Esenyurt’ta çiçek satıcıları arasında kavga çıktı. Kavgaya karışan 2 kadın bıçaklanarak yaralandı.
Arkadaşlarının bıçaklandığı gören bir kadın ise hıncını yakınındaki aracın camını kırarak çıkardı.
KAVGANIN NEDENİ BİLİNMİYOR
Kavgaya sebep olan tartışmanın nedeni bilinmezken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri karakola karakola götürdü.
Yaralıların ilk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılarak hastaneye kaldırıldı.