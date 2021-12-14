Euro
15.6253
0.05%
Dolar
13.8299
-0.02%
Altın
794.63
-0.03%
Borsa
2.102
3.24%
Bitcoin
669.311
-5.12%
BTXN Coin
40.05
-1.08%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Esenyurt'ta asansörde akıl almaz tecavüz girişimi

    İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 16 yaşındaki yabancı uyruklu A.A., bir rezidansın asansöründe bir kadına tecavüz girişiminde bulundu, daha sonra da tekme atarak kaçtı.
    • DHA
    • 14.12.2021 - 00:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esenyurt'ta asansörde akıl almaz tecavüz girişimi

    11 Aralık tarihinde saat 04.30'da Esenyurt'un Pınar Mahallesi'nde bulunan bir rezidansın asansöründe yaşanan olayda, yabancı uyruklu A.A. bir kadını takip etmeye başladı.

    ASANSÖRDE TACİZ GİRİŞİMİ

    Kadının güvenlikli bir rezidansa girdiğini gören A.A., arka tarafa dolaşıp çitlerden atlayarak içeri girdi. Kadınla beraber asansöre binen şüpheli, daha sonra içerdeki güvenlik kamerasını çevirdi.

    TEKME ATIP KAÇTI

    Kadının arkasının dönük olmasından faydalanan saldırgan, kadını taciz etmeye başladı. Saldırgan kadını yere düşürüp, tecavüz girişiminde bulundu. Kadının direnci ile karşılaşan şüpheli, tekme atıp asansörden inerek kaçtı.

    Yaşadığı olayın şokunu bir süre sonra atlatan mağdur kadın, güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Kadını evine çıkaran güvenlik görevlileri, daha sonra polis ekiplerine haber verdi.

    Esenyurt ta asansörde akıl almaz tecavüz girişimi #1

    DAHA ÖNCE DE BİR ÇOCUĞA TACİZ GİRİŞİMİNDE BULUNDUĞU ORTAYA ÇIKTI

    Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sitede bulunan kameraları izledi. Saldırganın kaçtığı yönü belirleyen polis ekipleri, yakalamak için çalışmalara başladı. Yapılan sıkı takip sonucunda şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Saldırganın 2020 yılında da bir kız çocuğuna taciz girişiminde bulunduğu ve olayın ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.

    Şüpheli A.A.'nın polisteki işlemleri sürüyor.

    Esenyurt ta asansörde akıl almaz tecavüz girişimi #2

    YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

    Yaşanan kan donduran olay ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülere şüphelinin çitlerden siteye girişi, asansöre binişi, kadına tecavüz girişimi ve daha sonra da siteden ayrıldığı anlar yansıdı.


    Esenyurt ta asansörde akıl almaz tecavüz girişimi #3

    Esenyurt ta asansörde akıl almaz tecavüz girişimi #4

    Esenyurt ta asansörde akıl almaz tecavüz girişimi #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir