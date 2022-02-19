Esenyurt’ta asansörde cinsel saldırı davasında karar

Bir sitenin asansöründe bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan yabancı uyruklu saldırgan, 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 16 yaşındaki A.A., gece saatlerinde evine gitmekte olan 35 yaşındaki U.K.N.yi takibe aldı.

Kadının güvenlikli siteye girdiğini gören ve çitlerin üzerinden atlayıp sitenin arka bahçesine giren A.A., kadına asansörde cinsel saldırıda bulundu.

CİNSEL SALDIRI KAMERADA

11 Aralık 2021 tarihinde meydana gelen olay, anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadının şikayetçi olduğu yabancı uyruklu saldırgan, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Tutuklanan saldırganın “nitelikli cinsel saldırı” suçundan cezalandırılması istendi.

Esenyurt'ta asansörde akılalmaz tecavüz girişimi VİDEO

KARAR DURUŞMASI

Bugün o davadan sonuç çıktı.

Bakırköy 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık A.A. ile tarafların avukatları katıldı.

Tercüman vasıtasıyla savunma yapan Filistin uyruklu saldırgan A.A., müştekiden özür dileyerek, şeytana uyduğunu ve olay günü arkadaşıyla alkol aldıklarını söyledi.

“ÖPMEK, SARILMAK İSTEDİM”

Arkadaşının kadını takip ettiğini belirten A.A., “Ben de ona inandım. Müştekinin arkasından gidip tuttum. Kendisini öpmek, sarılmak istedim. Müştekinin çorabını çıkarmaya çalıştığımı hatırlamıyorum. Öyle bir niyetim de yoktu. Heyetinizden affımı ve tahliyemi istiyorum. Ailem zor durumdadır, onları geçindiriyorum.” ifadelerini kullandı.

Arkadaşının oturduğu siteye duvardan atlayarak girdiğini anlatan A.A., bahçede dolaşırken müştekiyi gördüğünü aktardı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Müşteki U.K.N. de sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, asansöre binene kadar fark etmediği sanığın kendisine arkadan sarıldığını, taciz ettiğini, asansörü durdurmasına da izin vermediğini anlattı.

Müşteki, sanıkla 5-6 dakika asansörde mücadele ettiği sanığın, 25’inci kata geldiklerinde kendisine tekme atarak kaçtığını söyledi.

Duruşmada, savcı A.A.'nın “cinsel saldırıya teşebbüs etme” suçundan cezalandırılmasını istedi.

EYLEM TEŞEBBÜS AŞAMASINDA KALDIĞINDAN CEZA 7 YILA İNDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme, suça sürüklenen çocuk A.A.'ya, “cinsel saldırı” suçundan 14 yıl hapis cezası verdi.

Müştekinin direnmesi sonucunda eylem teşebbüs aşamasında kaldığından cezayı önce 10 yıl 6 aya indiren mahkeme, sanığın suç tarihinde 15-18 yaşları arasında olması nedeniyle de 7 yıla düşürdü.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMADI

Mahkeme, sanığın pişmanlık duyduğuna yönelik beyanının ceza indirimi sağlamak için olduğu kanaatiyle iyi hal indirimi uygulamayarak, A.A.'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.