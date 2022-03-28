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- Esenyurt’ta asansörde çocuğa taciz girişiminde bulunan kişi yakalandı
Esenyurt’ta asansörde çocuğa taciz girişiminde bulunan kişi yakalandı
- İHA
- 28.03.2022 - 23:32
- Güncelleme : 28.03.2022 - 23:39
27 Mart günü saat 23.30 sıralarında İstanbul'un Esenyurt ilçesi Esenyurt Pınar Mahallesi’nde bulunan bir sitede yaşanan olayda, yabancı uyruklu H.I. (35) isimli şahıs, S.A. (17) isimli çocuğun peşinden asansöre bindi.
KÜÇÜK ÇOCUĞU ÖPMEYE ÇALIŞTI
Kapının kapanmasının ardından şahıs, küçük çocuğu öpmeye ve vücuduna dokunmaya çalıştı. Yaşanan duruma tepki gösteren S.A., kapının açılmasıyla asansörden çıkarak evine gitti. S.A.’nın yaşanan durumu ailesine anlatmasıyla polis ekiplerine haber verildi.
YAKALANDI
Olayla ilgili yapılan incelemeler sonucunda harekete geçen Esenyurt Çocuk Büro ekipleri, H.I. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından saldırgan şahıs, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
Esenyurt’ta asansörde çocuğa taciz girişiminde bulunan kişi yakalandı VİDEO