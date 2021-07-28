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- Esenyurt'ta asker eğlencesinde halay çekip havaya ateş ettiler
Esenyurt'ta asker eğlencesinde halay çekip havaya ateş ettiler
- İHA
- 28.07.2021 - 09:19
- Güncelleme : 28.07.2021 - 09:44
İstanbul’un Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde asker eğlencesi, başka bölgelerde ise düğün eğlenceleri vardı.
Koronavirüs vakalarındaki artışın 20 bine dayanması durumunda yeni bir dalga oluşacağı uyarılarının yapıldığı dönemde bir araya gelen vatandaşların tedbirsiz eğlenceleri dikkat çekti.
Yapılan eğlenceler bazı bölgelerde trafiğin oluşmasına neden oldu.
Asker eğlencesi için bir araya gelen kalabalık, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan maske ve sosyal mesafe kuralına uymayarak sokak ortasında yüksek sesli müzik eşliğinde halay çekti.
KAMERAYA YANSIDI
Tarafların koronavirüse rağmen tedbirsiz eğlenceleri kameraya yansıdı.
Görüntülerde kalabalığın toplanarak bir kişi havaya atıp tuttuğu görüldü. Ayrıca Bağlarçeşme Mahallesi’nde çekildiği belirtilen görüntülerde, taraflardan birinin havaya ateş açtığı anlar yer aldı.
Esenyurt'ta asker eğlencesinde halay çekip havaya ateş ettiler VİDEO