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Esenyurt'ta asker eğlencesinde halay çekip havaya ateş ettiler

Esenyurt'ta asker eğlencesinde halay çekip havaya ateş ettiler

Koronavirüs vakalarının artmasına rağmen birçok kişi asker eğlencesi için bir araya gelerek sokak ortasında tedbirsiz bir şekilde halay çekti. Eğlence sırasında havaya ateş edildi.