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    Esenyurt'ta asker eğlencesinde halay çekip havaya ateş ettiler

    Koronavirüs vakalarının artmasına rağmen birçok kişi asker eğlencesi için bir araya gelerek sokak ortasında tedbirsiz bir şekilde halay çekti. Eğlence sırasında havaya ateş edildi.
    • İHA
    • 28.07.2021 - 09:19
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 09:44
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    Esenyurt'ta asker eğlencesinde halay çekip havaya ateş ettiler

    İstanbul’un Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde asker eğlencesi, başka bölgelerde ise düğün eğlenceleri vardı.

    Koronavirüs vakalarındaki artışın 20 bine dayanması durumunda yeni bir dalga oluşacağı uyarılarının yapıldığı dönemde bir araya gelen vatandaşların tedbirsiz eğlenceleri dikkat çekti.

    Yapılan eğlenceler bazı bölgelerde trafiğin oluşmasına neden oldu.

    Asker eğlencesi için bir araya gelen kalabalık, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan maske ve sosyal mesafe kuralına uymayarak sokak ortasında yüksek sesli müzik eşliğinde halay çekti.

    KAMERAYA YANSIDI

    Tarafların koronavirüse rağmen tedbirsiz eğlenceleri kameraya yansıdı.

    Görüntülerde kalabalığın toplanarak bir kişi havaya atıp tuttuğu görüldü. Ayrıca Bağlarçeşme Mahallesi’nde çekildiği belirtilen görüntülerde, taraflardan birinin havaya ateş açtığı anlar yer aldı.

    Esenyurt'ta asker eğlencesinde halay çekip havaya ateş ettiler VİDEO

    Esenyurt ta asker eğlencesinde halay çekip havaya ateş ettiler #1

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