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- Esenyurt'ta asker eğlencesindeki magandalar, lastik yaktı
Esenyurt'ta asker eğlencesindeki magandalar, lastik yaktı
Asker eğlencesi adı altında çıktıkları yolu kapatan magandalar, sözde eğlence için lastiği ateşe verdi. Bir grup gencin yaptıkları eğlence, cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İHA
- 19.08.2021 - 10:01
- Güncelleme : 19.08.2021 - 10:40
İstanbul Esenyurt’ta, daha önce de asker eğlencesi adı altında kapatılan meydan alt geçidi yine aynı görüntülerle gündeme geldi.
Bir grup şehir magandasının kapattığı alt geçitte dakikalarca dans edip lastik yakan şahıslar, çevredeki vatandaşlara aldırmadan eğlencesine devam etti.
ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI
Gerçekleşen sözde eğlencede ufak çaplı kazalarda meydana gelirken şans eseri kimse yaralanmadı.
KAMERAYA YANSIDI
Yol kapatıp lastik yakılan o sözde eğlence anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarınca anbean yansıdı.
Esenyurt'ta asker eğlencesindeki magandalar, lastik yaktı VİDEO