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Esenyurt'ta asker eğlencesindeki magandalar, lastik yaktı

Esenyurt'ta asker eğlencesindeki magandalar, lastik yaktı

Asker eğlencesi adı altında çıktıkları yolu kapatan magandalar, sözde eğlence için lastiği ateşe verdi. Bir grup gencin yaptıkları eğlence, cep telefonu kamerasına yansıdı.