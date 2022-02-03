Askere gidecek olan dolmuş sürücüsünün arkadaşları, konvoy oluşturup alt geçidi trafiğe kapadı. Trafikteki tehlikeli anlar, kameraya yansıdı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, dün akşam saatlerinde bir dolmuş sürücüsünün asker eğlencesi, vatandaş için çileye dönüştü.

Dolmuş ve sivil araçlarıyla konvoy yapan grup, trafikte tehlikeli hareketler yaparak tur attı.

Daha sonra ilçenin en işlek alt geçitlerinden biri, konvoy tarafından trafiğe kapatıldı.

MÜZİK AÇIP MEŞALE YAKTILAR

Asker gidecek kişiyi defalarca havaya atan grup, yüksek ses müzik açıp meşale yakarak ortalığı dumana boğdu.

DİĞER SÜRÜCÜLER TEPKİ GÖSTERDİ

Dakikalarca süren sözde eğlenceye vatandaşlar, kornaya basarak tepki gösterdi.

Vatandaşlar grubun dağılmasının ardından yollarına devam etti.

Esenyurt’ta, asker konvoyu alt geçidi kapadı VİDEO

