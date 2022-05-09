Esenyurt'ta askere gidecek genci, una ve yumurtaya buladılar

Esenyurt'ta askere gidecek genci, una ve yumurtaya buladılar

Asker eğlencesinde, askere gidecek arkadaşlarını una ve yumurtaya bulaya şahıslar, meşaleler ile oluşturdukları konvoyla yolu trafiğe kapadı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi’nde, dün akşam saatlerinde asker eğlencesi için toplanan kalabalık, askere gidecek olan genci una ve yumurtaya buladı.

Ortalığı birbirine katan gençler, daha sonra Afrikalı komşularını halay başı yaparak oynamaya başladı.

Yolu kapatıp arkadaşlarını omuzlarına aldılar

İHA’nın haberine göre; kutlamalarını bitiren grup, otomobillerine binip camlardan sarkarak meşaleli bir konvoy oluşturdu.

Trafiğe çıkan konvoy, bir süre sonra yolu kapatarak askere gidecek olan genci omuzlarına aldı.

Olay anları saniye saniye kameraya yansırken, grup bir süre sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Esenyurt'ta askere gidecek genci, una ve yumurtaya buladılar VİDEO

