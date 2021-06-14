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Esenyurt’ta ateşle oynayan çocuklar, arabayı yaktı

Esenyurt’ta ateşle oynayan çocuklar, arabayı yaktı

Çocukların oyun oynamak için yaktıkları ateş, kısa sürede büyüdü. Çıkan yangın, park halindeki bir arabaya sıçradı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.