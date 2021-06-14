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    Esenyurt’ta ateşle oynayan çocuklar, arabayı yaktı

    Çocukların oyun oynamak için yaktıkları ateş, kısa sürede büyüdü. Çıkan yangın, park halindeki bir arabaya sıçradı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
    • İHA
    • 14.06.2021 - 17:52
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 17:55
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    Esenyurt’ta ateşle oynayan çocuklar, arabayı yaktı

    İstanbul’un Esenyurt ilçesi İstiklal Mahallesi Gümüş Sokak'ta oyun oynamak isteyen 3 çocuk, terk edilmiş bir aracın ateş yaktı.

    Kısa sürede büyüyen ateş, kontrolden çıktı.

    Korkan çocuklar olay yerinden kaçtı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Alevler, park halinde bulunan başka bir araca sıçradı.

    Olayı gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi.

    Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Esenyurt’ta ateşle oynayan çocuklar, arabayı yaktı #1

    PANİK YAŞANDI

    Mahalle sakinleri, alevler nedeni ile kısa süreli panik yaşadı.

    Yangın, kısa sürede söndürüldü.

    Mahalle sakini Hasan Türkan, olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:

    “Yanımızdan ellerinde kibrit bulunan üç çocuk geçti ve arabanın yanına gitti. Çocuklar bir süre arabanın yanında oynadıktan sonra arabalar yanmaya başladı. Arabanın yandığını gören çocuklar ise korkup kaçtılar.”

    Esenyurt’ta ateşle oynayan çocuklar, arabayı yaktı #2

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