Karşıdan karşıya geçmeye çalışan atık toplayıcısına araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle, atık toplayıcısının havalanarak yere düşme anını güvenlik kameraları kaydetti.

İstanbul Esenyurt’ta yabancı uyruklu atık toplayıcısı motosikletine bağlı olan kağıt toplama araçlarını yol kenarında bulunan çöp konteynerlerinin yanına bıraktı.

Dün saat 19.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi'nde şahıs, karton sormak için yaya olarak yolun karşısına geçti. Tekrar motosikletini bıraktığı yere geçen adam, hızla gelen lüks aracı geç fark etti. Aracı fark edince kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı.

KAZADAN KAÇAMADI

Lüks aracın çarptığı adam yere düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kağıt toplayıcısı adamı hastaneye kaldırdı.

Adama çarpan aracın sürücüsünün de yabancı uyruklu olduğu öğrenilirken, olay yerine gelen trafik ekipleri kadın sürücüyü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Esenyurt'ta atık toplayıcısına otomobil çarptı VİDEO







OLAY İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Öte yandan kaza, cadde üzerinde bulanan bir kağıt firmasının güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.



