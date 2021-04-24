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- Esenyurt'ta ayakkabısını bağlayan çocuğu otomobil ezdi
Esenyurt'ta ayakkabısını bağlayan çocuğu otomobil ezdi
Esenyurt'ta yol ortasında ayakkabısını bağladığı sırada yabancı uyruklu çocuğun ayağının üzerinden otomobil geçti.
- DHA
- 24.04.2021 - 10:55
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşanan olayda, otomobil sürücüsü rampa yukarı çıktığı sırada ayakkabısını bağlayan yabancı uyruklu çocuğu görmedi ve ayağının üzerinden geçti.
Acı içinde yerde kalan çocuğu gören otomobilin sürücüsü, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından çocuğu hastaneye kaldırdı.
AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLMADI
Çocuğun ailesinin şikayetçi olmaması üzerine otomobil sürücüsü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaza anı ise çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Esenyurt'ta çocuğu otomobil ezdi VİDEO