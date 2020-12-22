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    Esenyurt'ta baskın yapılan kahveci: Ben koronaya inanmıyorum

    İkinci kez baskın yapılan mekan sahibi, salgın nedeniyle ağabeyini kaybetmesine rağmen koronavirüse inanmadığını söyledi.
    • İHA
    • 22.12.2020 - 15:30
    • Güncelleme : 22.12.2020 - 15:32
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    Esenyurt'ta baskın yapılan kahveci: Ben koronaya inanmıyorum

    İstanbul'un Esenyurt ilçesinde koronavirüs tedbirlerine uymadığı belirlenen bir kahveye geçtiğimiz günlerde baskın düzenlendi.

    İçeride bulunan şahıslar ceza yememek için ikinci kattaki pencereden atlayıp, kaçmaya çalıştı.

    Olayın ardından mühürlenen iş yerinde bugün ikinci bir vaka yaşandı.

    15 KİŞİ OYUN OYNARKEN YAKALANDI

    Mühürlü olan kahvede toplanarak oyun oynayan 15 kişi, ikinci kez düzenlenen baskında yakayı yine ele verdi.

    Yakalanan şahıslara sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine istinaden 3 bin 150'şer TL idari para cezası uygulandı.

    "AĞABEYİM KORONADAN ÖLDÜ AMA BEN İNANMIYORUM"

    İki ay önce korona yüzünden ağabeyini kaybettiğini belirten iş yeri sahibinin "Korona diye bir şey yok. Ben maske de takmıyorum. Burada da kimsenin korona kapacağını düşünmüyorum." sözleri ise herkesi şaşkına çevirdi.

    Öte yandan zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden mühürlenen iş yerine ve sahibine para cezası kesildi.

    Esenyurt'ta baskın yapılan kahveci: Ben koronaya inanmıyorum

    Esenyurt ta baskın yapılan kahveci: Ben koronaya inanmıyorum #1

    Esenyurt ta baskın yapılan kahveci: Ben koronaya inanmıyorum #2

    Esenyurt ta baskın yapılan kahveci: Ben koronaya inanmıyorum #3

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