Esenyurt’ta baz istasyonu yüzünden kavga çıktı

Bir binanın üzerine baz istasyonu kurdurmak isteyen bina sahibi ile mahalleli arasında tekme, tokat ve sopalarla kavga çıktı. Kavga sonrası taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bulunan bir binanın üzerine baz istasyonu kurmak istenmesi üzerine çevre sakinleri duruma karşı çıktı.

Bina sahibi ve baz istasyonunu dikmek isteyen işçilerle mahalleli tekme, tokat ve sopalarla kavga etti.

POLİS GELDİ, KAVGA BİTTİ

Şirket personelini gören çevre sakinleri sokağa inerek engel olmaya çalıştı. Tarafların 'baz istasyonu diktirmem' tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tekme, tokat ve sopalı kavga polisin gelmesiyle son bulurken, iki tarafından da birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

“SİZİ DOĞRARIM BİÇERİM DEYİP, SALDIRDILAR”

Mahalleli olarak baz istasyonunu istemediklerini söyleyen Meryem Kul, şöyle konuştu:

“Sabah kahvaltı hazırlıyordum. Eşimde kalktı, GSM şirketinden gelen arabaları gördü ve bakacağını söyledi. Ben ona, gitme dedim. Bir arkadaşını da alıp gitti. Sonra balkondan bir baktım bina sahibi ile tartışmaya başlamışlar. Hemen indim aşağıya. Zaten orada baya kalabalıklardı. Bağırmaya başladılar hemen ardından da saldırdılar. Baz istasyonu koyacaklar ama istemiyoruz burada imzada topladık o zaman koyulmamıştı. Başımız ağrıyor ondan dolayı zaten her yer de virüs var.





“DARP RAPORU ALIP, DAVACI OLACAĞIM”

Bugün de istemediğimizi söyledik. Bina sahibi de adam toplamış. Ben bunu koyacağım sizi doğrarım, biçerim siz kimsiniz deyip saldırdılar. Eşimin kafasına vurdular. Beni de yerlerde sürüklediler. Başım açıldı, hatta kolum bile çizildi şu an acıyor. Darp raporu alıp, davacı olacağım. Mahallelinin izni olmadan yapılıyor. Buna izin veren bina sahibi çok para alıyormuş ve ikincisi yapılacak şu an bunun etkisi daha ağırmış.”