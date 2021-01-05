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    Esenyurt’ta bebeği ölüme terk eden anne ve baba yakalandı

    Yürüyüş parkına yeni doğmuş bebeği bırakan anne ve baba, emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
    • İHA
    • 05.01.2021 - 10:54
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 11:01
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    Esenyurt’ta bebeği ölüme terk eden anne ve baba yakalandı

    İstanbul’un Esenyurt ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir yürüyüş parkında, 29 Aralık’ta yürüyüş yapan vatandaş tarafından yeni doğmuş göbek bağı üstünde bir erkek bebek bulunmuştu.

    Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, olaya ilişkin bölgede bulunan 17 ayrı kamera görüntüsü incelendi.

    İKİSİ DE YAKALANDI

    Bebeği bıraktığı tespit edilen İran uyruklu Vahıd A. Bayrampaşa’da yakalanırken, bebeğin annesi olduğu öğrenilen İran uyruklu Shokoufeh P. ise Esenyurt’ta yakalandı.

    Çocuk Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

    Esenyurt’ta bebeği ölüme terk eden anne ve baba yakalandı #1

    Esenyurt’ta bebeği ölüme terk eden anne ve baba yakalandı #2

    Esenyurt’ta bebeği ölüme terk eden anne ve baba yakalandı #3

    Esenyurt’ta bebeği ölüme terk eden anne ve baba yakalandı #4

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