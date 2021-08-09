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    Esenyurt'ta benzinlikte havai fişek atıldı

    Esenyurt’ta şehir magandalarının benzin istasyonundaki havai fişekli eğlencesi kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 09.08.2021 - 04:17
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 05:38
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    Esenyurt'ta benzinlikte havai fişek atıldı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesinde dün akşam saatlerinde bir grup şahıs, Şehitler Mahallesi'nde bulunan benzin istasyonunda bir araya geldi.

    İSTASYONDA HAVAİ FİŞEK FIRLATTILAR

    Grup, etraftaki vatandaşlara ve yaşanılabilecek tehlikelere aldırmaksızın havai fişek patlattı.

    Şehir magandalarının yürekleri ağıza getiren eğlencesi çevredeki vatandaşlara büyük korku yaşatırken şahıslar ise bir süre sonra olaysız bir şekilde benzinlikten ayrıldı.

    Esenyurt'ta benzinlikte havai fişek atıldı VİDEO

    O ANLAR KAMERADA

    Benzin istasyonu içerisindeki o umursamaz eğlence anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

    Esenyurt ta benzinlikte havai fişek atıldı #1

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